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Количество жертв COVID-19 в Великобритании превысило 7 тысяч человек

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв COVID-19 в Великобритании превысило 7 тысяч человек
анализ крови, pixabay.com
Количество жертв коронавируса нового типа в Великобритании превысило 7 тысяч человек. Соответствующую информацию вечером в среду, 8 апреля, предоставили сотрудники Министерства здравоохранения страны.
 
Известно, что COVID-19 выявлен к настоящему моменту у 60 733 человек – накануне этот показатель составлял 55 242 человека. Во вторник сообщилось о 6 159 жертвах коронавирусной инфекции.
 
Подчеркивается, что за сутки на территории Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 938 пациентов, зафиксирован 5 491 новый случай заражения.
ЕТ

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