Количество жертв COVID-19 в Великобритании превысило 7 тысяч человек

Количество жертв коронавируса нового типа в Великобритании превысило 7 тысяч человек. Соответствующую информацию вечером в среду, 8 апреля, предоставили сотрудники Министерства здравоохранения страны.

Известно, что COVID-19 выявлен к настоящему моменту у 60 733 человек – накануне этот показатель составлял 55 242 человека. Во вторник сообщилось о 6 159 жертвах коронавирусной инфекции.