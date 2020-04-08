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Жириновский рассказал, что нужно сделать для компенсации нехватки медработников

, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский рассказал, что нужно сделать для компенсации нехватки медработников
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дистанционного совещания фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложил выдать дипломы выпускникам медицинских вузов досрочно, чтобы компенсировать нехватку медиков.

Он считает, что нет смысла ждать для этого июнь-июль, можно заняться выдачей дипломов уже в апреле. Как сообщила пресс-служба партии по итогам встречи,  Жириновский также выступил с предложением привлечь на добровольной основе врачей-пенсионеров. Необходимо, по его словам, "ввести обязательное трудоустройство для всех выпускников медвузов".

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