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Минпросвещения позволило регионам досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Минпросвещения позволило регионам досрочно закончить учебный год для 1-8 классов
школьный класс, pixabay.com

Министерство просвещения позволило регионам при необходимости закончить учебный год для учеников 1-8 классов досрочно. Часть учебных программ при этом можно перенести на следующий год.

Подчеркивается, что регионам разрешили изменить календарный график или же завершить учебный год для учащихся с первого по восьмой классы раньше срока с учетом результатов всероссийских проверочных работ.

Кроме того, региональным властям предписано обеспечить проведение в очной форме ОГЭ по двум предметам, а также полноценно реализовать образовательные программы, в частности, при помощи дистанционных образовательных технологий. Старшеклассники должны получить необходимые для подготовки к ЕГЭ знания в полном объеме.

 
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