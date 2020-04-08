Пострашнее Чёрной смерти. О первой в истории человечества пандемии, известной как «Юстинианова чума»

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8 апреля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Юстинианова чума, фото: соцсети

Пандемий за всю историю человеческой расы случалось немало.Заболевания всюду преследовали людей, намереваясь вывести их из строя.

Вирусы и вредоносные бактерии – наши извечные враги. Если спросить большинство людей сейчас про самую страшную из всех пандемий на свете, то многие упомянут про чуму и испанский грипп. Без сомнения, Чёрная смерть и «испанка» были высшими угрозами для человечества. Но самая серьёзная и худшая пандемия случилась задолго до Чёрной смерти. О Юстиниановой Чуме, вспыхнувшей в VI столетии от н.э., не так уж и много сведений. Но по подсчётам историков, эта ужасная болезнь убила по меньшей мере 100 миллионов человек. Одни называют цифру – 60, другие доходят до сотни, и всё даже не в тысячах, а в миллионах. Точное количество жертв попросту неизвестно.

Юстинианова Чума была настолько страшной, что в том же Константинополе люди умирали каждый день на протяжении многих лет. По всей Европе погибали не только простые жители, но и дворяне, и рыцари, и даже короли. Секретарь византийского полководца Велизария Прокопий Цезарейский подробно описывал случившееся в 6-м веке. «От чумы не было спасения человеку, где бы он ни жил», - пишет Прокопий в своих трактатах, «Большинство людей, которых можно было встретить на улице были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла. Все ремесленники бросили своё ремесло». О Юстиниановой чуме упоминал и Евагрий Схоластик, антиохийский юрист на службе Византии. Он писал о тысячах умерших в день, сожжённых грудах тел и опустевших городах. По некоторым сведениям, в одной только столице Восточного Рима в день умирало от 5 до 10 тысяч человек.