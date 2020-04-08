Пострашнее Чёрной смерти. О первой в истории человечества пандемии, известной как «Юстинианова чума»

Пандемий за всю историю человеческой расы случалось немало.Заболевания всюду преследовали людей, намереваясь вывести их из строя.
Вирусы и вредоносные бактерии – наши извечные враги. Если спросить большинство людей сейчас про самую страшную из всех пандемий на свете, то многие упомянут про чуму и испанский грипп. Без сомнения, Чёрная смерть и «испанка» были высшими угрозами для человечества. Но самая серьёзная и худшая пандемия случилась задолго до Чёрной смерти. О Юстиниановой Чуме, вспыхнувшей в VI столетии от н.э., не так уж и много сведений. Но по подсчётам историков, эта ужасная болезнь убила по меньшей мере 100 миллионов человек. Одни называют цифру – 60, другие доходят до сотни, и всё даже не в тысячах, а в миллионах. Точное количество жертв попросту неизвестно.
Юстинианова Чума была настолько страшной, что в том же Константинополе люди умирали каждый день на протяжении многих лет. По всей Европе погибали не только простые жители, но и дворяне, и рыцари, и даже короли. Секретарь византийского полководца Велизария Прокопий Цезарейский подробно описывал случившееся в 6-м веке. «От чумы не было спасения человеку, где бы он ни жил», - пишет Прокопий в своих трактатах, «Большинство людей, которых можно было встретить на улице были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла. Все ремесленники бросили своё ремесло». О Юстиниановой чуме упоминал и Евагрий Схоластик, антиохийский юрист на службе Византии. Он писал о тысячах умерших в день, сожжённых грудах тел и опустевших городах. По некоторым сведениям, в одной только столице Восточного Рима в день умирало от 5 до 10 тысяч человек.
Сама болезнь зародилась, как говорят историки, на территории Египта, но есть предположения, что она так же, как и бубонная чума, пришла из Азии. Шестое столетие было страшным не только из-за пандемии, а ещё из-за бесконечных войн, устроенных варварскими королями. К тому же тогда на востоке появилась серьёзная угроза в лице Тюркского каганата. Прежнего мира уже не было. Антисанитария и «средневековщина» начала проникать в каждое государство планеты. Именно тогда и появились первые «грязевые города», в которых помои лились прямо на улицы. Чума погубила сотни миллионов из-за отсутствия здравоохранения в целом. Лекарств от смертельной заразы не было никаких, за исключением традиционных средств. Даже византийцы, будучи относительно чистоплотными, не сумели с ней справиться. Впоследствии, Восточная Империя и все окрестные державы очень долго восстанавливались от этого бедствия. Но былого величия им достичь уже не удалось.