Как победить коронавирус с помощью смеха

Аргументы Недели → Общество 13+

8 апреля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

укрепляем иммунитет, фото: соцсети

Статистика по коронавирусу в мире свидетельствует, что этой инфекции наиболее подвержены люди старшего поколения. Впрочем, пандемия не обходит стороной и людей зрелого возраста, а также молодых. В первую очередь в группе риска находятся те, у кого ослаблен иммунитет.

Иммунная система человека работает практически в режиме нон-стоп. Она постоянно борется с проникающими извне или образующимися в самом организме чужеродными веществами, снижая свою активность. На ее состояние негативно влияют хронические заболевания, частые простуды, нерациональное питание, курение, стрессы, недостаточный сон, малоподвижный образ жизни. Защитные силы организма необходимо укреплять.

Для нормальной работы иммунитета человека необходимо рациональное питание. В меню следует включать блюда из мяса или рыбы, молочные продукты, яйца, фасоль, гречневую и овсяную крупы. В пищевом рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты - основные источники витаминов, повышающие сопротивляемость организма к инфекционным болезням. Важную роль в повышении ослабленного иммунитета играют настои и отвары лекарственных растений. Благоприятно влияют на иммунитет умеренные физические нагрузки и закаливание.

Стрессы крайне отрицательно сказываются на работе нашей иммунной системы. Противостоять отрицательным эмоциям можно выработав для себя оптимальный режим сна и отдыха. Также перед сном полезно принимать успокаивающую ванну с несколькими каплями масла душицы.

Известно, что со стрессом может справиться смех.