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Владимир Путин предложил не судить о достатке семьи по прошлогодним справкам

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин предложил не судить о достатке семьи по прошлогодним справкам
Zamir Usmanov/Global Look Press

Ряд изменений по выплатам нуждающимся семьям предложил глава российского государства Владимир Путин во время своего вступительного слова перед совещанием в режиме телеконференции с главами регионов.

"Нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам", - подчеркнул российский президент, - "Предлагаю не учитывать доход, полученный ранее по месту работы".

Тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне надо платить пособие по безработице в размере МРОТ.

НС

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