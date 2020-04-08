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Путин предложил допвыплаты семьям с детьми, в которых родители потеряли работу

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил допвыплаты семьям с детьми, в которых родители потеряли работу
рубли, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 8 апреля, перед началом совещания с главами регионов предложил в ближайшие три месяца допвыплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу.

Глава государства предложил дополнительно выплачивать таким семьям по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка.

Ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что с апреля на три месяца будет установлена спецвыплата медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом нового типа. Сумма выплат составит от 25 до 80 тысяч рублей.

 

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