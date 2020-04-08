Путин предложил допвыплаты семьям с детьми, в которых родители потеряли работу

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 8 апреля, перед началом совещания с главами регионов предложил в ближайшие три месяца допвыплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу.
Глава государства предложил дополнительно выплачивать таким семьям по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что с апреля на три месяца будет установлена спецвыплата медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом нового типа. Сумма выплат составит от 25 до 80 тысяч рублей.