Корреспондент «АН» ушел на самоизоляцию в лес

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8 апреля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: Сергей Среда

Самоизоляция в лесу. Военкор АН вернулся с Донбасса. Находиться по месту жительства не может. Пришлось дистанцироваться от людей в живой природе.

Самоизолироваться приходится после возвращения в Россию. В воскресенье военкор АН вышел с Донбасса. Теперь по закону, он не должен появляться в обществе в течение 2 недель.

Обычно самоизоляция проходит дома, но по месту прописки живут бывшая жена, ее дочь и ее мама. Дочке 5 лет, маме бывшей супруги 67 лет. Обе находятся в зоне возрастного риска.

Симптомов заболевания у военкора нет. Есть кашель, но он далеко не сухой, а обычный, простудный. Как говорят медики - "с мокротой". По дороге от границы до Подмосковья ночевать пришлось в машине. Ночи были холодные, утром проснулся с заложенным носом.

В конце марта главный санитарный врач России выпустил постановление. В нем говорится, что "в случае отсутствия возможности изоляции в домашних условиях, она обеспечивается в условиях обсерватора органами здравоохранения по месту жительства гражданина". Звонок в органы здравоохранения не дал ничего.

"Мы Вам можем выписать больничный", - ответили на горячей линии органа здравоохранения.

Больничный лист военкора АН интересовал в последнюю очередь. Пришлось уточнить: нужны условия обсерватора, а не больничный.

Уточнять все это пришлось в течение нескольких часов разговоров по телефону. Органы здравоохранения про постановление главного санитарного врача слышали, но про обсерватор не имели ни малейшего понятия. Поэтому они перевели на МФЦ. В МФЦ про постановление тоже слышали. Что такое обсерватор, даже предположить не смогли, перевели на горячую линию правительства Московской области. Оттуда перевели на минздрав, из минздрава еще куда-то, из это "куда-то", звонок перевели еще "куда-то".

Вместо обсерватора вернувшемуся с Донбасса военкору медики, правительство и МФЦ предложили по нескольку раз:

1. прислать врача на дом;

2. выписать больничный;

3. вызвать скорую, чтобы она увезла без температуры, но с насморком в больницу (вероятно, чтобы там точно заразиться и можно было точно лечить от коронавируса).

Горячая линия службы "стоп-коронавирус" предложила все то же самое. Про обсерватор там ничего не слышали.

Все эти переговоры проходили в лесу. Военкор АН выбрал место побезлюднее. Найти его удалось с трудом. Владимир Путин в первом обращении зря назвал самоизоляцию каникулами. Наш человек воспринимает каникулы, как возможность погулять. Парковка в дебрях не дала желаемого результата. На лесной дороге то и дело появлялись гуляющие парочки. В прежние годы в тех же местах можно было, наверное, даже пропасть. Теперь пропасть толком не получится, даже при большом желании. Тебя найдут парочки влюбленных, туристы или семейные пары, которые гуляют на каникулах имени Президента России.

В конечном итоге спрятаться удалось в паре сотен метров от забора по периметру одного секретного предприятия. Сюда точно никто не ездит и не ходит. За исключением грибников. Но грибов пока, вроде, как нет. Хотя по слухам, они уже должны появиться.

Судя по всему, именно здесь и придется провести 2 недели самоизоляции военкору АН. Непоявление дома может быть расценено, как нарушение. Пришлось подать заявление в органы здравоохранения. Режим самоизоляции корреспондента после возвращения с Донбасса нарушили именно они, не обеспечив условия обсерватора.

Из этого всего может получиться хороший цикл репортажей о том, как выжить в самоизоляции в лесу. В магазин пойти нельзя, там люди. В распоряжении военкора АН есть машина, спальный мешок и зажигалка. Ну, и смартфон. Интернет в лесу ловит. На youtube есть масса реалити-шоу и роликов про выживание в ограниченных условиях.

Две недели самоизоляции в лесу должны быть веселыми.