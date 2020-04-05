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Жительница Петербурга поделилась, как переболела коронавирусом и боится повтора

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

Жительница Петербурга поделилась, как переболела коронавирусом и боится повтора
фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга Ольга Гиниятуллина рассказала, как тяжело переболела коронавирусной инфекцией, вылечилась в больнице имени Боткина, но боится заболеть еще раз. «Я никогда раньше с таким не сталкивалась», - призналась 54-летняя женщина.

Петербурженка поняла, что заразилась в Италии, где они с супругом путешествовали  с 19 февраля по 8 марта. По словам Ольги, они надеялись на то, что находятся не в том регионе, где началась инфекция. Она сейчас сожалеет о посещении ресторанов.

Из Италии Гиниятуллина возвращалась на поезде через Германию и через Москву. В поезде Рим — Мюнхен появилось ощущение в глотке, словно в горло воткнули нож и его поворачивают.

Тогда она  и предположить не могла, что это первый признак коронавируса. Никакого кашля,  температуры не было. А вот обоняние она потеряла. В Москве  из отеля вызвала скорую. Температура не повышалась. Медики анализ на коронавирус взяли, но не госпитализировали.

В Петербург Ольга приехала уже с температурой. Из дома вызвала скорую. Ее увезли в больницу имени  Боткина. Женщина уже поняла - у нее коронавирус. "..был озноб, постоянно хотелось спать... я никогда раньше с таким не сталкивалась. И понимала, что это оно. Самочувствие было ужасное. Коронавирус был в разгаре", - рассказала петербурженка.

По ее словам, ставили капельницы с антибиотиком. Стало легче, но через день температура повышалась еще выше. Ренгтен сделали прямо в палате. Тест из Москвы пришел положительный. Она подписала заявление на альтернативное лечение, стали давать препараты, которые дают пациентам с ВИЧ.

"После этого на третий день спала температура, на четвертый появился аппетит, а на пятый вернулся и вкус", - рассказала пациентка. Она пролежала в больнице месяц. Выписали, когда два теста оказались отрицательными.
"Как я поняла — болезнь очень коварная, и как она будет развиваться, никто не знает", - считает Ольга и советует всем, если появятся симптомы, обращаться к врачам сразу.

ИЧ

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