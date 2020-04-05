Трём священникам Московской городской епархии диагностировали коронавирус

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5 апреля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

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Коронавирусную инфекцию выявили у трёх священнослужителей Московской епархии. Еще у двух священников выявлены симптомы коронавируса. Они ждут результаты теста.

В Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции названы имена заболевших священников.

Коронавирус выявлен у клирика храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

В РПЦ попросили прихожан, контактировавших с этими священнослужителями, присмотреться к своему здоровью и самоизолироваться.