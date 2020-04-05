Глава «Россетей» поручил соблюдать сроки подготовки к зимнему периоду

Аргументы Недели → Общество

5 апреля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках еженедельного штаба по работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции глава «Россетей» Павел Ливинский призвал глав дочерних структур заблаговременно начинать подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. По его словам, никакие обстоятельства не должны нарушать планов ремонтной кампании.

- «Группа «Россети» должна на 100% и в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Нельзя допускать срывов сроков!, - подчеркнул гендиректор «Россетей».

Особое внимание было уделено мерам поощрения сотрудников, которые находятся в эти дни на рабочих местах. Предприятиям группы «Россети» ранее было дано поручение найти источники финансирования и обеспечить установление надбавок к окладам работников, обеспечивающих надежность электроснабжения потребителей и непрерывность производственных процессов. Было поручено также оказать помощь семьям работников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поддержать пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса, принять меры по реабилитации работников во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Павел Ливинский напомнил, что офисный персонал должен продолжать работу в удалённом режиме до отдельного распоряжения, а до 30 апреля, в дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими, оставаться дома, сведя к нулю все необязательные личные контакты.

Кроме того, глава «Россетей» особо подчеркнул необходимость поддерживать на самом высоком уровне все услуги, которые оказываются центрами обслуживания клиентов в онлайн-режиме.

В рамках поручений Павла Ливинского в компании «Россети Кубань» идет подготовка электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея к осенне-зимнему периоду. Всего энергетики Кубани и Адыгеи планируют отремонтировать в текущем году до начала отопительного сезона почти 9 тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения, более двух тысяч трансформаторных подстанций, заменить более 80 тыс. изоляторов, расчистить почти 1,3 тыс га трасс ЛЭП от древесно-кустрниковой растительности.