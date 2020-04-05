Сельхозпродукцию кубанских фермеров помогут реализовать

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5 апреля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Для сбыта своей продукции фермерам необходимо обратиться в управления сельского хозяйства на местах, на горячую линию Центра компетенций и в краевое министерство.

Малым фермерам которые столкнулись со сбытом продукции из-за закрытия рынков и ярмарок, предлагается несколько вариантов её реализации, рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.

Фермеры могут реализовывать ее в мелкой розничной сети муниципальных образований. Для этого необходимо обратиться в районные управления сельского хозяйства и проинформировать специалистов на местах о наличии продукции и объемах, готовых к сбыту.

– Кроме того, до 40 тонн продукции в сутки готов принимать и в дальнейшем реализовывать сельхозкооператив Кореновского района «Кубанское поле». Также фермеры могут сбывать продукцию через логистический центр «Дары Кубани» в хуторе Ленина и АО «Тандер», – сообщили в минсельхозе.

По вопросам реализации выращенных продуктов малые формы хозяйствования могут обратиться на горячую линию Центра компетенций 8(928)468-84-49. Также обращения фермеров, связанные со сбытом, принимает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по номеру 8(861)214-25-94.