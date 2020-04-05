В Госдуме не поддержали идею о выдаче масок покупателям в магазинах

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5 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина отреагировала на предложение Национального союза защиты прав потребителей принять меры по безопасности клиентов в магазинах и аптеках, выдавая одноразовые маски и перчатки.

«Перед тем как зайти в магазин и что-то в нём выбирать, человек должен продезинфицировать руки. Это то, что сегодня реально сделать, и это правильно. Потому что магазины, которые сейчас работают, они надевать перчатки на человека не смогут, маски тоже», - высказала эксперт RT.

Санина отметила, что в общественных местах следует соблюдать дистанцию между друг другом. Она считает, что обязать владельцев магазинов закупать средства защиты в большом количестве «не очень реально».

«… сейчас этими средствами нужно обеспечить всех медиков прежде всего», - пояснила она.