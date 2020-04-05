Перечислены регионы, где выявили новые случаи заражения COVID-19

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5 апреля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией назвал регионы, где за последние сутки выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

«536 - в Москве, 45 — в Московской области, 22 — в Нижегородской области, 20 — в Санкт-Петербурге, по десять — в Тульской и Ленинградской областях, четыре — в Красноярском крае, три — в Ханты-Мансийском АО, по два — в Крыму и Камчатском крае. Еще по два пациента зарегистрировано в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт- Петербурге скончался третий пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.