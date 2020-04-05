В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

В Петербурге сегодня скончался третий пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Санкт- Петербурге привел данные о ситуации с коронавирусом на 5 апреля.
За прошедшие сутки вирус COVID-19 подтверждён у 20 новых пациентов. Вылечили четверых человек. Один человек скончался. Подробности о третьем умершем в оперштабе не уточнили.
На данным момент в инфекционном отделении больницы имени Боткина в Петербурге лечатся 115 человек, зараженных коронавирусом. И них шестеро - жители Ленинградской области, остальные — петербуржцы.
В больницах также находятся 309 пациентов, которые вернулись из-за границы и у них выявлены симптомы ОРВИ. Их них 22 ребёнка, все старше пяти лет.