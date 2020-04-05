В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

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5 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Петербурге сегодня скончался третий пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Санкт- Петербурге привел данные о ситуации с коронавирусом на 5 апреля.

За прошедшие сутки вирус COVID-19 подтверждён у 20 новых пациентов. Вылечили четверых человек. Один человек скончался. Подробности о третьем умершем в оперштабе не уточнили.

На данным момент в инфекционном отделении больницы имени Боткина в Петербурге лечатся 115 человек, зараженных коронавирусом. И них шестеро - жители Ленинградской области, остальные — петербуржцы.

В больницах также находятся 309 пациентов, которые вернулись из-за границы и у них выявлены симптомы ОРВИ. Их них 22 ребёнка, все старше пяти лет.