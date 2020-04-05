Директор НИИ Склифосовского сообщил о самочувствии главврача больницы в Коммунарке

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского контролируют самочувствие главного врача больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко, заразившегося новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказал, что он постоянно созванивается с коллегой из Коммунарки. По словам Петрикова, болезнь у Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме. Врачи из Склифосовского звонят Денису Николаевичу поддерживают его.
Петриков подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом первое о ком необходимо думать - это о персонале.
По его словам, поэтому все медики выходят работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается, как ни защищайся.
Ранее сам Проценко подтвердил свой диагноз, тест на коронавирус у него оказался положительным.
Больница № 40 в московском поселке Коммунарка первой начала принимать пациентов с подозрением на новую инфекцию.
Сотрудница "АН" пролежала в Коммунарке несколько дней и рассказала, что действительно, в больнице в защитных костюмах сейчас каждый медик, от врача до санитарки.