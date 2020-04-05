Появились подробности о задержанном на Патриарших прудах мужчине, его звали Иисус

Аргументы Недели → Общество 13+

5 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Супруга задержанного на Патриарших прудах мужчины прокомментировала ситуацию, которая произошла накануне в субботу. Известно, что мужчина выгуливал собаку в ста метрах от дома, но на ограниченной в период самоизоляции территории.

«Наверное, это нашла коса на камень. Он все это время пытается узнать, за что его задержали, а полицейские думают, какое административное наказание ему назначить», - высказала женщина телеграм-каналу «Подъем».

Кроме того, позже выяснилось, что мужчину зовут Иисус Воробьев. По его словам, он хотел пройти к пруду, а представители правоохранительных органов его не пропускали.

На инцидент отреагировали и российские звезды – историк моды Александр Васильев и Светлана Бондарчук. Их возмутило такое отношение полицейских к собаке, которая осталась одна в парке после задержания хозяина. Однако питомец нашел дорогу домой сам.

"У меня самого есть чёрный мопс по кличке Котик, потому случившееся произвело на меня ужасающее впечатление. Друзья, будьте осторожны, выводя на прогулку своих питомцев!" - отметил Васильев.

Ранее в МВД РФ объяснили, почему задержали мужчину.