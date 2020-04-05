Задержанный на Патриарших прудах не выполнил законных требований полиции

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5 апреля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Гулявшего с собакой мужчину задержали на Патриарших прудах в Москве из-за невыполнения законных требований полиции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Согласно указу мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха. 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», - говорится в сообщении.

Отмечается, что так как молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники. Собаку забрала жена задержанного.

«В течении нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции. В отношении гражданина составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)», - добавили в пресс-службе.