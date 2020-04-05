В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье в воскресенье, 5 апреля, желтый уровень погодной опасности. Соответствующие меры были приняты из-за сильного порывистого ветра.

Подчеркивается, что сегодня погода будет потенциально опасна для жизни и здоровья граждан. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду.

Москвичей и гостей столицы, а также жителей Московской области призывают не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Отмечается, что при выходе в магазин или аптеку следует держаться в стороне от рекламных щитов и фонарей.