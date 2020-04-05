Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом нового типа

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин в воскресенье, 5 апреля, подтвердил, что заразился коронавирусом нового типа. 3 апреля он сообщил журналистам, что его анализ показал отрицательный результат.

Ступин объяснил, что у него взяли анализ 29 марта и сообщили, что если в течение 72 часов ему не поступит звонок о том, что результат положительный, то его тест будет считаться отрицательным. Депутат звонка не дождался, поэтому счел себя здоровым.

По словам Евгения Ступина, результаты он получил лишь ночью на седьмой день после проведения анализа. Он добавил, что до этого момента находился дома, так как подозревал, что может быть болен. У него были кашель, температура и насморк. Депутат отметил, что у членов его семьи анализы пока не взяли.