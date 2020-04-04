Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у депутата Мосгордумы Степана Орлова, сообщили его коллеги

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4 апреля 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у депутата Мосгордумы Степана Орлова, об этом в соцсети сообщила его коллега Екатерина Енгалычева. Ранее о заражении парламентария никаких известий не было, хотя 1 апреля он и пропустил заседание Мосгордумы по причине болезни.

Председатель МГД Алексей Шапошников тогда же заявлял, что все депутаты МГД сдали тесты на коронавирус, и у всех отрицательные результаты. "Судя по параноидальной дезинфекции именно депутатского здания МГД и истории с масками - определённые основания под этим могут быть. До заседания и со следующего дня после - корпус 2 закрыт даже для депутатов", - цитирует Readovka еще одного народного избранника Павла Тарасова.

Напомним, подтверждение коронавируса происходит в несколько этапов. И если болезнь Орлова подтвердится, решение Шапошникова проводить заседание Думы не дожидаясь 14 дней с момента последнего контакта с Орловым, может быть расценено как нарушение режима карантина.