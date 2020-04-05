Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Шестой случай заражения коронавирусом выявлен в Ярославской области

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Шестой случай заражения коронавирусом выявлен в Ярославской области
анализ крови, pixabay.com
В Ярославской области выявлен шестой пациент с коронавирусом нового типа. Согласно последней информации губернатора региона Дмитрия Миронова, мужчина недавно вернулся на родину из-за границы.
 
Подчеркивается, что состояние шестого зараженного на территории Ярославской области в настоящий момент оценивается как стабильное. Уточняется, что еще восемь сомнительных тестов на COVID-19 уже направлены на подтверждение в московскую лабораторию.
 
Известно, что сейчас в регионе в режиме изоляции после возращения из-за рубежа находятся более 1,5 тысячи человек.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью