Шестой случай заражения коронавирусом выявлен в Ярославской области

Подчеркивается, что состояние шестого зараженного на территории Ярославской области в настоящий момент оценивается как стабильное. Уточняется, что еще восемь сомнительных тестов на COVID-19 уже направлены на подтверждение в московскую лабораторию.

Известно, что сейчас в регионе в режиме изоляции после возращения из-за рубежа находятся более 1,5 тысячи человек.