Ужас СПИДа сменился ужасом коронавируса. Все инфекции идут от животных

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5 апреля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

© Sputnik / Алексей Никольский

Вадим Покровский вместе со своим отцом академиком Валентином Покровским первыми в Советском Союзе начали изучать вирус иммунодефицита человека. Тогда в шутку СПИД расшифровывали как семья Покровских и другие. Сегодня страх перед СПИДом уступил место страху перед коронавирусом.



В последнее время человечество всё чаще сталкивается с новыми инфекционными заболеваниями. По словам заведующего отделом Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Вадима Покровского, в большинстве случаев люди сами в этом виноваты. Профессор рассказал «Аргументам недели», где чаще всего появляются новые возбудители и помогает ли народная медицина в борьбе с вирусами.



В результате хозяйственной деятельности люди вторгаются в те природные зоны, где могут встретиться редкие инфекционные заболевания. В результате человек заражается вирусами, которые обычно поражают животных. Например, ВИЧ-инфекцию человечество приобрело у шимпанзе. Почти все новые возбудители появляются в тропических странах, где ещё много видов животных, с которыми люди контактируют. Наиболее опасные места – тропические регионы Африки и юго-восточной Азии. В тропических лесах Амазонки тоже возможно существование каких-то серьёзных вирусов.



Иногда смертельные заболевания находятся рядом с нами. Например, в последнее 50-летие открыли болезнь легионеров. Так или иначе, где-то мы сами виноваты: ловим животных, меняем им среду обитания, ещё и микроорганизмы распространяем и переносим в новые условия.



Покровский думает, что после пандемии коронавируса, который далеко не самый опасный, все общественные международные организации более серьезно займутся предупреждением будущих эпидемий, потому что риск их возникновения все время возрастает по мере роста численности человечества.



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