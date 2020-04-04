В Cовфеде осудили полицейских, которые задержали гуляющего с собакой москвича

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4 апреля 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Андрей Клишас осудил действия сотрудников полиции, которые задержали москвича во время прогулки с собакой и увезли в ОВД, а животное бросили на улице.

«Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции"», - считает Клишас. Он отметил, что у полицейских не было права оставлять собаку на улице без хозяина. Этот случай можно рассмотреть как жестокое обращение с животными и как создание опасности для окружающих, считает сенатор.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, который выгуливал собаку в пределах 100 метров от дома.