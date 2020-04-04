В Москве задержан гулявший с собакой мужчина

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4 апреля 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня днем в Москве на Патриарших прудах задержали местного жителя, который гулял с собакой. Сотрудники полиции запретили ему отвести собаку домой и доставили в ОВД, рассказал мужчина.

Москвич был задержан в пределах 100 метров от дома. Задержание полицейские объяснили тем, что парк закрыт. При этом, по словам мужчины, в парке шла стройка, и там ходили другие люди. Как он рассказал "Дождю", питомца не дали отвести домой и не разрешили связаться с женой. Он сейчас находится в ОВД по району Пресненский, его планируют "оформить на 15 суток".

"Мужчина гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. Это место закрыто для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Задержанного доставили в ОМВД Пресненский", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Соседка хозяина сообщила в соцсети, что собака сама пришла домой.