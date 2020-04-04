Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: соцсети

"Аргументы недели" призывают вас не унывать в это непростое время и делятся самыми весёлыми мемами про коронавирус.