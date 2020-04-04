В Москве определили, кто может налагать штрафы на ИП и юрлица за нарушение карантина

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4 апреля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На сайте правительства Москвы разъяснили, какие из органов исполнительной власти имеют право налагать штрафы на юрлиц и ИП за нарушения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Сообщается, что контролировать соблюдение режима повышенной готовности будут префектуры административных округов и управы районов, Московская административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, Департамент торговли и услуг, объединение административно-технических инспекций и Департамент образования и науки.

В сообщении подчеркивается, что «как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены».