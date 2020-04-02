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Названа еще одна категория москвичей, которую будут штрафовать за нарушение самоизоляции

, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Названа еще одна категория москвичей, которую будут штрафовать за нарушение самоизоляции
фото: pixabay.com

Первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай назвал еще одну категорию граждан, которую будут штрафовать за несоблюдение режима всеобщей самоизоляции в Москве.

«Есть Кодекс об административных правонарушениях. Есть Указ, где штрафы четко прописаны. В настоящий момент это будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей, да и в целом несознательно подходят к вопросу здоровья - как своего, так и всех окружающих его людей», - пояснил он.

При этом Булай отметил, что никаких новых ограничительных мер по передвижению не введено, но обеспечить пропускную систему в будущем возможно. По его словам, если люди будут выходить на улицу только в экстренных случаях, то никаких поводов для штрафа не будет.

Ранее депутат Мосгордумы Кирилл Щитов назвал категории граждан, которые будут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.

БА
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