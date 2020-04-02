В Мосгордуме объяснили, какие категории граждан пока могут штрафовать за нарушение самоизоляции

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2 апреля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов назвал категории граждан, которых будут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности. Об этом он рассказал РИА Новости в четверг, 2 апреля.

Кирилл Щитов отметил, что за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать граждан с подозрением на коронавирус и уже с выявленной инфекцией, а также организации, которые должны были прекратить работу, но не сделали этого. Кроме того, он пояснил, что до введения спецпропусков «передвижение по городу на личном транспорте, поездки за город, въезд в город – не запрещены и никак не ограничиваются».

«Режим повышенной готовности в Москве введен, но поскольку нет еще спецпропусков, то норма, касающаяся автотранспорта, она является спящей», - отметил Щитов.

Ранее в МВД объяснили, когда они смогут штрафовать нарушивших самоизоляцию граждан.