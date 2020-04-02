В МВД сообщили, когда полиция начнет штрафовать за нарушение самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники полиции пока не могут штрафовать жителей столицы за нарушение режима самоизоляции, так как не подписано уже подготовленное соглашение правительства Москвы и ГУ МВД.

Об этом сообщил редактор проекта закона, вводящего штрафные санкции для граждан с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, Кирилл Щитов.

Полиция может быть вызвана в том случае, если граждане совсем не хотят прислушиваться, но штрафовать их пока не будут.

"Московские нормы КоАПа может администрировать федеральное ведомство, то есть полиция, только в случае если такой пункт включен в соглашение между правительством и ГУВД о взаимодействии. Я знаю, что соглашение подготовлено. Но до того, как оно не будет подписано, полиция не может оштрафовать", - рассказал Щитов РИА Новости.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Закон предусматривает штраф 4000 рублей за нарушение карантина. За повторное нарушение самоизоляции или поездки на автомобиле штраф будет уже 5000 рублей. Разрешено также задерживать автомобили москвичей, нарушивших домашний режим.