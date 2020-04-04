В РПЦ надеются, что священникам не будут ограничивать перемещение

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в храмах будут продолжаться богослужения, несмотря на всеобщую самоизоляцию.

Он отметил, что при этом РПЦ надеется, что священников не затронут меры по ограничению свободного передвижения. Легойда подчеркнул, что священнослужителям нужно будет добираться из дома в церковь и обратно, а также посещать прихожан, которые не могут самостоятельно дойти до ближайшего храма.

«Служение священников в условиях коронавирусной инфекции так же важно, как и работа врачей, сотрудников правоохранительных органов, социальных работников и других сограждан, которые идут на риск ради нас с вами», - считает Легойда.