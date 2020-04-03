Видео, как Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой Божией Матери

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3 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press

Во время объезда патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился об избавлении от пандемии. Он призвал верующих присоединиться к совместной молитве. Патриарший кортеж проехал по внешней стороне МКАД.

Патриарх Кирилл выехал из здания Московской патриархии с иконой Божией Матери "Умиление". Эта икона считается чудотворной. После 18:00 он прибудет в Богоявленский собор, где перед принесённой иконой совершит акафист.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Предстоятель РПЦ призвал временно отложить походы в храм.