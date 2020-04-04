Доктор Мясников признал, что совершил ошибку при оценке коронавируса

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4 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

Доктор Мясников признал свою неправоту касательно оценки степени опасности коронавирусной инфекции. Ранее врач уверял, что в России не будет взрывного распространения COVID-19.

Теперь Мясников заявил, что эпидемия скоро пойдет на спад, но возбудитель инфекции полностью уничтожить не удастся. Он добавил, что рано или поздно человечество попросту смирится с коронавирусом и научится его не замечать. Врач предполагает, что это займет 2-3 года.

«Только теперь надо перебороть сегодняшний пик болезни, и это только самоизоляцией и карантинными мероприятиями. Другого выхода нет», - резюмировал доктор Мясников.