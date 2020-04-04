В Челябинской области шестимесячный ребенок заболел коронавирусом

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4 апреля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Правительство Челябинской области сообщило, что коронавирусную инфекцию выявили у шестимесячного ребенка в Кизильском районе. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

«В Кизильском районе пять подтвержденных случаев коронавируса. В том числе у 56-летнего местного жителя, который вернулся из поездки в ОАЭ, а также у контактировавших с ним», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что у шестимесячного ребёнка клинических проявлений заболевания нет.

Кроме того, коронавирус выявили у жителей Челябинской области, вернувшихся из Италии, Польши, Великобритании, Германии, США, Таиланда, Испании и Аргентины. Среди заразившихся 11-летний ребенок, а самому старшему – 80 лет.

Общее число пациентов с COVID-19 в регионе составляет 26 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зарегистрировано 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах.