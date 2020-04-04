В Адыгее выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией

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4 апреля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

4 апреля в Адыгее подтвердился еще один диагноз «коронавирусная инфекция».

Таким образом в республике подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» уже у семерых человек, причем, шесть случаев зарегистрировано в столице республики.

В оперативном штабе также отметили, что подозрение на коронавирус в настоящее время у 16 человек, а общее количество госпитализированных составляет 23 человека.

Накануне в Адыгее были введены беспрецедентные ограничительные меры из-за коронавируса. В республики под обсерваторы выделили два санатория и одну больницу в поселке под Краснодаром.