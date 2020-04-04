Количество зараженных коронавирусом в Астраханской области достигло 12 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Province.ru

Фото: Pixabay

В Астрахани за прошедшие сутки выявлены новые случаи коронавируса.

По данным областного Минздрава, 4 апреля выявлено семь условных и пять подтверждённых диагнозов «коронавирусная инфекция». Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ.

В очаге по месту проживания пятерых инфицированных граждан – а это общежитие, установлен карантин – здание взято под охрану, все проживающие проходят обследование.

Сообщается, что под наблюдением амбулаторной службы находятся 1486 человек, сняли с учета 1083 человека.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае выявлен первый случай коронавируса.