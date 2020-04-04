В Москве организуют бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров

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4 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Сергея Собянина

Велопрокат в столице заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля, а вторая половина – еще неделю спустя. Об этом на своем сайте сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Он отметил, что в отличие от прошлых лет первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры. Собянин подчеркнул, что велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома. В первую очередь пожилым и хронически больным людям.

«Велопрокат будет работать бесплатно. Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров», – добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин отложил введение пропускного режима в Москве.