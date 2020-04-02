Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», написал Сергей Собянин.
Мэр обратил внимание на то, что в то же время надо помнить, что заражение коронавирусом стало реальностью уже более чем для двух с половиной тысяч москвичей.
«В стационар госпитализируются только по жизненным показаниям. Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. И это налагает на них особую ответственность – не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей.
Сергей Собянин также напомнил, что за нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, т.к. это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан.
«Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания, - заключил Сергей Собянин.