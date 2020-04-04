Безработные южноуральцы получат дополнительные пособия

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4 апреля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Вместе с региональной доплатой сумма пособия за апрель месяц составит 15 тысяч рублей.

Напомним, такое решение приняли власти Челябинской области из-за пандемии коронавируса. Сегодня глава региона Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram еще раз озвучил меры поддержки для граждан и бизнеса.

Кроме того, помощь будет оказана женщинам, воспитывающим детей в одиночку, многодетным матерям. Таким семьям будут доставлять и продуктовые наборы. Также Алексей Текслер обратился к неравнодушным жителям и бизнесменам с просьбой помогать тем, кто оказался в беде. «В Челябинской области есть некоммерческая организация, которая организует специальный счет для поддержки тех, кто остался без средств к существованию. Я обращаюсь с просьбой помочь. Я сам лично и члены правительства тоже окажут помощь». - сказал Алексей Текслер.