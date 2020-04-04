В России выделили более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

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4 апреля 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

фото: pixabay.com

Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в период распространения коронавируса. Об этом сказано на сайте кабмина.

«Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей … на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении правительства.

При этом «Волонтеры-медики» обязаны обеспечить работу оперативных штабов в 85 субъектах РФ, задействовав 15 тыс. добровольцев, а около 200 тыс. чел. старше 60 лет должны получить адресную поддержку.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом нового типа в России.