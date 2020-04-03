В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в рамках разговора с журналистами в пятницу, 3 апреля, оценила ситуацию с коронавирусом нового типа в России.

Вуйнович уточнила, что распространение вируса на территории РФ в течение трех недель идет более медленно, чем в других странах. Она добавила, что эпидемия в стране постоянно растет и еще не пришла к своему пику.

Представитель ВОЗ рассказала, что пик будет пройден, когда число случаев заражения коронавирусной инфекцией будет постоянным некоторое время, а затем начнет снижаться.

Напомним, сейчас в РФ выявлены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Жертвами за весь период стали 34 человека, выздоровел 281 человек.