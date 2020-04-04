«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. У нас нет лекарств, нет средств защиты», сообщают медики

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4 апреля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи Покровской больнице в Петербурге записали видеообращение. Они сообщили, что в медучреждении нет ни необходимых лекарств для лечения больных с пневмонией и коронавирусом, ни индивидуальных средств защиты и оборудования. Медикам элементарно страшно за своих близких, к которым они возвращаются домой после работы.

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции. Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным. От заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает — вирус не выбирает. Он не щадит никого: ни медиков, ни молодежь, ни пожилых людей. Для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты Покровской больницы он не проведен. Его нужно или срочно делать или предоставлять кислородные баллоны. Нет и необходимых препаратов. Врачи говорят, что от руководства они уже получили отказ в помощи, а тем, кто будет жаловаться, пообещали разборки. Но мы не боимся. Потому что наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди»,- говорит медперсонал на видео.

Однако в Минздраве заявили, что видеообращение записали не врачи Покровской больницы, а медсестры и санитарки. Кроме того, Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В Петербурге отработана четкая маршрутизация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они направляются в Клиническую инфекционную больницу им. C. П. Боткина и Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова», — заявили в ведомстве.

Однако чиновники забывают, что большинство пациентов попадают в больницы именно с пневмонией, а уже затем их тестируют на коронавирус и на анализы уходит не один день. А медсестры и санитарки – тоже люди.