Первые жители Прикамья получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Двух жителей Краснокамского городского округа Пермского края наказали штрафами. Суд признал их нарушителями режима полной самоизоляции и привлек к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Сообщается, что молодые люди передвигались по улицам на личных автомобилях без уважительных причин и попали в поле зрения сотрудников ГИБДД, парней задержали и составили на них административные протоколы.
Оба жителя Краснокамска заплатят по 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края заплатит 15 тысяч рублей за нарушение карантина.