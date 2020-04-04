Первые жители Прикамья получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

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4 апреля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: permv.ru

Фото: соцсети

Двух жителей Краснокамского городского округа Пермского края наказали штрафами. Суд признал их нарушителями режима полной самоизоляции и привлек к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Сообщается, что молодые люди передвигались по улицам на личных автомобилях без уважительных причин и попали в поле зрения сотрудников ГИБДД, парней задержали и составили на них административные протоколы.

Оба жителя Краснокамска заплатят по 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края заплатит 15 тысяч рублей за нарушение карантина.