Житель Краснодарского края заплатит 15 тысяч рублей за нарушение карантина

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4 апреля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кубанские новости

Фото: соцсети

43-летний мужчина нарушил постановление губернатора Краснодарского края тем, что в период объявления карантина находился в общественном месте, катаясь на велосипеде.

Сообщается, что суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Это не первый штраф, вынесенный в Краснодарском крае за нарушение ужесточенного режима самоизоляции. Первой оштрафованной стала жительница Новороссийска, которая гуляла в одном из городских скверов.