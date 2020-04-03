На Кубани выписали первый в крае штраф за нарушение карантина

Жительницу Новороссийска, гулявшую в одном из городских скверов, оштрафовали за нарушение режима карантина. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.
Выписанный штраф стал первым в регионе за подобное правонарушение. Его получила 37-летняя женщина, которая утром гуляла в сквере, в достаточной удаленности от места своего фактического проживания. Сообщается, что никаких разрешительных документов на перемещение по городу у нее не было.
С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывает в том числе не выходить из дома без особой необходимости, даже выход на работу должен сопровождаться спецпропуском.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае более 100 детей с подозрением на коронавирус.