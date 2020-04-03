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На Кубани выписали первый в крае штраф за нарушение карантина

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

На Кубани выписали первый в крае штраф за нарушение карантина
Фото: соцсети

Жительницу Новороссийска, гулявшую в одном из городских скверов, оштрафовали за нарушение режима карантина. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.

Выписанный штраф стал первым в регионе за подобное правонарушение. Его получила 37-летняя женщина, которая утром гуляла в сквере, в достаточной удаленности от места своего фактического проживания. Сообщается, что  никаких разрешительных документов на перемещение по городу у нее не было.

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывает в том числе не выходить из дома без особой необходимости, даже выход на работу должен сопровождаться спецпропуском.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае более 100 детей с подозрением на коронавирус.

ДВа

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