В Краснодарском крае более 100 детей с подозрением на коронавирус

По данным на 2 апреля, в медицинские организации Краснодарского края обратилось 533 человека с подозрением на коронавирус, в том числе 102 ребенка.
Сейчас в больнице остаются 236 человек, из них 75 детей. В поликлиниках по месту жительства под наблюдением находятся 4 847 жителей Кубани. Накануне в крае было зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого было 17 человек с заражением.
В регионе провели 11 329 лабораторных исследований, из которых подтвердили 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Ранее специалисты дали рекомендации по дезинфекции одежды от вируса.