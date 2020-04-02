В Краснодарском крае более 100 детей с подозрением на коронавирус

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2 апреля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

По данным на 2 апреля, в медицинские организации Краснодарского края обратилось 533 человека с подозрением на коронавирус, в том числе 102 ребенка.

Сейчас в больнице остаются 236 человек, из них 75 детей. В поликлиниках по месту жительства под наблюдением находятся 4 847 жителей Кубани. Накануне в крае было зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого было 17 человек с заражением.

В регионе провели 11 329 лабораторных исследований, из которых подтвердили 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Ранее специалисты дали рекомендации по дезинфекции одежды от вируса.