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В Краснодарском крае более 100 детей с подозрением на коронавирус

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае более 100 детей с подозрением на коронавирус
Фото: Pixabay

По данным на 2 апреля, в медицинские организации Краснодарского края обратилось 533 человека с подозрением на коронавирус, в том числе 102 ребенка.

Сейчас в больнице остаются 236 человек, из них 75 детей. В поликлиниках по месту жительства под наблюдением находятся 4 847 жителей Кубани. Накануне в крае было зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого было 17 человек с заражением.

В регионе провели 11 329 лабораторных исследований, из которых подтвердили 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Ранее специалисты дали рекомендации по дезинфекции одежды от вируса.

ДВа

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