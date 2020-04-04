Пенсия уволенного губернатора Камчатки обеспечит ему безбедную жизнь

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4 апреля 2020, 00:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин написал заявление об увольнении. Эта новость не стала неожиданностью, несмотря на то, что возглавлял он Камчатский край уже девять лет. Эксперты в последнее время отмечали низкий рейтинг Илюхина, и это неудивительно. Возглавляемый им регион постоянно оказывался в эпицентре скандалов, а чиновники регулярно становились фигурантами уголовных дел.





Кадровые проблемы в руководстве края при губернаторе Илюхине стали обыденностью. Главы Петропавловска-Камчатского менялись один за другим, а в прошлом году состоялся исход министров из краевого правительства — уволились десять человек. Стабильность в руководстве на высоком посту самого Илюхина связывали с поддержкой миллиардера Вексельберга, имеющего на полуострове горнодобывающие предприятия.





Официальные данные говорят о том, что губернатор покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Подтверждения этой информации пока нет. Но, если даже Илюхину и не найдут новое место, за него волноваться не стоит. Два года назад, накануне пенсионной реформы, Владимир Иванович при единогласной поддержке депутатов от «Единой России» обеспечил свое прекрасное будущее решением, достойным современного и продвинутого руководителя, подняв пенсии себе и своим подчиненным в 2,2 раза. Теперь, оказавшись на отдыхе, 58-летний Илюхин будет ежемесячно получать из бюджета Камчатки около 150–200 тысяч рублей.





Занимая высокую должность и возглавляя Камчатский край, Владимир Илюхин не забывал о своем комфорте и спокойствии в будущем. С этой целью, как и полагается, он возвел себе коттедж. Обосновать свое семейное гнездышко губернатор решил не где-нибудь, а… на другом конце страны в Калининграде, на расстоянии десятка часовых поясов от доверенной ему территории. Видимо хотелось как можно дальше сбежать от своих благодарных избирателей.





На Камчатку пришлют нового губернатора. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Владимира Солодова, ранее он был председателем правительства Якутии.