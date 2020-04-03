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В Костромской области у умершей пожилой женщины подтвердили COVID-19

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Костромской области у умершей пожилой женщины подтвердили COVID-19
анализ крови, pixabay.com
Вечером в пятницу, 3 апреля, стало известно, что коронавирус нового типа подтвержден у скончавшейся пожилой жительницы Костромской области. Эту информацию предоставила администрация региона.
 
Ранее появились сообщения о том, что госпитализированная с подозрением на коронавирусную инфекцию 70-летняя жительница Костромской области скончалась. У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности, гипертония и ишемическая болезнь сердца.
 
Сегодня вечером поступили результаты исследований на COVID-19 пожилой женщины, умершей накануне. Тест оказался положительным.
ЕТ
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