В Костромской области у умершей пожилой женщины подтвердили COVID-19

Вечером в пятницу, 3 апреля, стало известно, что коронавирус нового типа подтвержден у скончавшейся пожилой жительницы Костромской области. Эту информацию предоставила администрация региона.

Ранее появились сообщения о том, что госпитализированная с подозрением на коронавирусную инфекцию 70-летняя жительница Костромской области скончалась. У пациентки были сопутствующие заболевания, в частности, гипертония и ишемическая болезнь сердца.