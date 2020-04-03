В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

Еще четыре пациента с коронавирусом нового типа скончались в пятницу, 3 апреля, в Москве. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в оперативном штабе столицы.

Подчеркивается, что речь идет о четырех пациентах, у которых ранее была выявлена двусторонняя пневмония.

Напомним, в общей сложности России зарегистрировали 4149 случаев заражения COVID-19, около 300 человек к настоящему моменту выздоровели. Согласно данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом более миллиона человек, скончались около 50 тысяч пациентов.