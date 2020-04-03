В Курганской области выявили второй случай COVID-19

В Курганской области выявили второй случай заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевшей является жительница Москвы, которая приехала из столицы к родственникам.

Губернатор региона Вадим Шумков подчеркнул, что москвичка в настоящий момент находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, заболевание у пациентки протекает в легкой форме. В настоящий момент медики обследуют около ста человек, которые контактировали с зараженной.

