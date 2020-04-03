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В Курганской области выявили второй случай COVID-19

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Курганской области выявили второй случай COVID-19
лаборатория, pixabay.com
В Курганской области выявили второй случай заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевшей является жительница Москвы, которая приехала из столицы к родственникам.
 
Губернатор региона Вадим Шумков подчеркнул, что москвичка в настоящий момент находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, заболевание у пациентки протекает в легкой форме. В настоящий момент медики обследуют около ста человек, которые контактировали с зараженной.
 
Ранее сообщалось, что в Курганской области зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции – заболел ребенок, которого уже выписали из больницы.
ЕТ

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